Editor’s Note: According to the Westmoreland County election results website, only 118 of the 307 precincts in the county had completely reported their election night results as of press time. In addition, the county indicated that these results include only the ballots cast at the precincts and absentees, and that mail-in ballots will take several days to upload and count. For these reasons, the following election results are not a final tally.

VOTING DATA

Registered Voters 246,116

Ballots Cast 45,253

Total Num. Precincts 307

Precinct Reporting 118

Voter Turnout 18%

DEM UNITED STATES SENATOR

Alex Khalil 383

Conor Lamb 8,861

Malcolm Kenyatta 294

John Fetterman 13,981

Write-in 218

REP UNITED STATES SENATOR

Kathy Barnette 4,268

Mehmet Oz 6,941

George Bochetto 102

Jeff Bartos 710

Dave Mccormick 7,413

Sean Gale 261

Carla Sands 1,172

Write-in 111

DEM GOVERNOR

Josh Shapiro 22,405

Write-in 362

REP GOVERNOR

Lou Barletta 2,409

Douglas Mastriano 8,831

Nche Zama 138

Dave White 2,530

Melissa Hart 2,111

Bill Mcswain 3,886

Charlie Gerow 121

Joe Gale 279

Jake Corman 477

Write-in 11

DEM LIEUTENANT GOVERNOR

Austin Davis 18,899

Ray Sosa 1,187

Brian Sims 2,144

Write-in 193

REP LIEUTENANT GOVERNOR

Clarice Schillinger 600

James Earl Jones 823

Rick Saccone 6,547

John Brown 258

Chris Frye 612

Jeff Coleman 771

Russ Diamond 327

Carrie L. Delrosso 8,298

Teddy Daniels 1,575

Write-in 87

DEM REPRESENTATIVE IN CONGRESS 12th DISTRICT

Jeff Woodard 385

Steve Irwin 4,232

William Parker 109

Summer Lee 1,472

Jerry Dickinson 812

Write-in 27

REP REPRESENTATIVE IN CONGRESS 12th DISTRICT

Mike Doyle 4,310

Write-in 100

DEM REPRESENTATIVE IN CONGRESS 14th DISTRICT

Write-in 950

REP REPRESENTATIVE IN CONGRESS 14th DISTRICT

Guy Reschenthaler 11,641%

Write-in 118

DEM STATE SENATOR

32nd DISTRICT

Write-in 17

REP STATE SENATOR

32nd DISTRICT

Pat Stefano 120

Write-in 0

DEM MEMBER OF THE DEMOCRATIC STATE COMMITTEE

Matt Shorraw 12,06

Michelle Mcfall 15,431

Bibiana Boerio 15,24

Bob Recklein 15,158

Charlie Datz 14,122

Lisa Gephart 15,932

Write-in 394

REP MEMBER OF THE REPUBLICAN STATE COMMITTEE

Rachel Zupanc 7,670

George Dunn 6,319

Bill Bretz 6,465

Nancy Pleskovitch 6,723

Richard Constantine 6,261

Bryan L Kline 4,809

Paul Berginc Sr 4,403

Doug Weimer 8,043

Carrie Pizer 6,316

Michael Korns 4,140

Becky Durbin 6,870

Jennifer Bretz 6,905

Jeff Hartung 3,485

Tricia Cunningham 4,258

Alex Brown 3,260

Michael O’Barto 5,991

Scott Avolio 5,007

Brian Durbin 4,508

Carrie Hamley 6,880

Jeannette Pavlick 4,650

James Leasure 3,550

Dorey Stabile 4,676

Susanna N Dejeet 4,106

Write-in 607

DEM REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY 55th DISTRICT

Write-in 431

REP REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY 55th DISTRICT

Jason Silvis 1,083

Michelle A Schmidt 236

Jill Cooper 1,03

Write-in 13

DEM REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY 56th DISTRICT

Write-in 194

REP REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY 56th DISTRICT

Sam Wright 779

George Dunbar 2,651

Write-in 13

DEM REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY 57th DISTRICT

Write-in 240

REP REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY 57th DISTRICT

Eric Nelson 4,462

Write-in 47

DEM REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY 58th DISTRICT

Ken Bach 3,622

Write-in 64

REP REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY 58th DISTRICT

Eric Davanzo 2,951

Write-in 19

DEM REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY 59th DISTRICT

Write-in 211

REP REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY 59th DISTRICT

Leslie Rossi 4,245

Write-in 41

DEM REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY 60th DISTRICT

Bob George 1,660

Write-in 15

REP REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY 60th DISTRICT

Abby Major 1,512

Write-in 10

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE BOLIVAR BOROUGH

Write-in 2

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY BOROUGH

1ST WARD

Write-in 1

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY BOROUGH

2ND WARD

Write-in 0

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY BOROUGH

3RD WARD

Write-in 0

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY BOROUGH

4TH WARD

Write-in 1

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LATROBE BOROUGH

1ST WARD

Write-in 4

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LATROBE BOROUGH

2ND WARD

Gloria Mcdevitt 33

Write-in 3

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LATROBE BOROUGH

3RD WARD

Kenneth A. Baldonieri 129

Christine Baldonieri 140

Write-in 1

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LATROBE BOROUGH

4TH WARD

Write-in 4%

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LATROBE BOROUGH

5TH WARD

Write-in 2

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LATROBE BOROUGH

6TH WARD

Write-in 0

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LIGONIER BOROUGH

Write-in 12

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE NEW ALEXANDRIA BOROUGH

Write-in 2

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE NEW FLORENCE BOROUGH

Write-in 0

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE SEWARD BOROUGH

Write-in 0

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE YOUNGSTOWN BOROUGH

Write-in 2

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE COOK TWP.

Write-in 4

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. ALTERS

Write-in 0

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. BRADENVILLE

Write-in 0

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. COKEVILLE

Write-in 0

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. COOPERSTOWN

Write-in 3

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. KINGSTON

Write-in 3

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. LOYALHANNA

Write-in 4

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. MILLWOOD

Write-in 6

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. NEW DERRY

Write-in 5

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. PEANUT

Write-in 2

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. SAXMAN

Write-in 2

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. SCALP LEVEL

Write-in 0

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. SIMPSON

Write-in 3

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. TORRANCE

Write-in 0

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LIGONIER TWP. IDLEWILD

Write-in 4

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LIGONIER TWP. LAUGHLINTOWN

Write-in 1

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LIGONIER TWP. NORTH

Write-in 9

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LIGONIER TWP. SOUTH

Write-in 4

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LIGONIER TWP. WATERFORD

Write-in 0

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LIGONIER TWP. WILPEN

Write-in 8

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LOYALHANNA TWP. NO 1

Herb Gundy 23

Dawn Antoline-Wang 29

Write-in 2

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. BAGGALEY

Cathy L. Hall 85

Write-in 2

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. BEATTY

Bibiana Boerio 79

Write-in 4

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEEUNITY TWP. CRABTREE

Write-in 0

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. DENNISON

Write-in 27

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. DOROTHY

Write-in 1

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. GRAVEL

Write-in 9

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. KUHNS

Write-in 8

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. LLOYDSVILLE

Brenda H. White 21

Write-in 0

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. MARGUERITE

Tara Yokopenic 233

Write-in 6

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. MUTUAL

Write-in 6

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE UNITY TWP.

PLEASANT UNITY

Write-in 6

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. ROBLE

Write-in 1

DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. WHITNEY

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE BOLIVAR BOROUGH

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY BOROUGH

1ST WARD

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY BOROUGH

2ND WARD

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY BOROUGH

3RD WARD

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY BOROUGH

4TH WARD

Write-in 5

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LATROBE BOROUGH

2ND WARD

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE NEW ALEXANDRIA BOROUGH

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE NEW FLORENCE BOROUGH

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE SEWARD BOROUGH

Write-in 9

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE YOUNGSTOWN BOROUGH

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. ALTERS

Write-in 4

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. BRADENVILLE

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. LOYALHANNA

Write-in 1

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. MILLWOOD

Melissa Hughes 125

Write-in 1

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. PEANUT

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. SAXMAN

Hannah Szekely 13

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. SCALP LEVEL

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. SIMPSON

Paul Whittaker 6

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LIGONIER TWP. SOUTH

Write-in 7

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LIGONIER TWP. WATERFORD

Write-in 3

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LOYALHANNA TWP. NO 1

Carrie Pizer 8

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. BEATTY

Megan A. Loughner 21

Debra Althoff 13

Joanne Schwarz 13

Frank Schwarz 20

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. DOROTHY

Constance L. Burick 5

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. GRAVEL

Paul McCommons 183

Sharon Lewis 154

Write-in 4

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. KUHNS

Write-in 6

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. MUTUAL

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. PLEASANT

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. ROBLE

Write-in 2

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE COOK TWP.

Joslin Josi Bennett 311

Write-in 8

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. COOPERSTOWN

Daniel Schall 11

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. NEW DERRY

Write-in 3

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LIGONIER TWP. IDLEWILD

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LIGONIER TWP. NORTH

Jim Giesey 353

Write-in 10

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEEUNITY TWP. BAGGALEY

Write-in 4

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. COKEVILLE

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. KINGSTON

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. TORRANCE

Write-in 2

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LIGONIER TWP. LAUGHLINTOWN

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LIGONIER TWP. WILPEN

Cindy Brown 64

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LOYALHANNA TWP. NO 1

Write-in 4

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. CRABTREE

Write-in 1

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. LLOYDSVILLE

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LATROBE BOROUGH

1ST WARD

Write-in 1

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LATROBE BOROUGH

3RD WARD

Michael Vandyke 135

Peggy Vandyke 13

Write-in 5

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LATROBE BOROUGH

4TH WARD

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LATROBE BOROUGH

5TH WARD

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LATROBE BOROUGH

6TH WARD

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LIGONIER BOROUGH

Paul A. Verostko 11

Wendy E. Verostko 17

Nancy Pleskovitch 19

Gregory Pleskovitch 14

Jordan L. Frei 14

Write-in 2

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. MARGUERITE

Janette Leyland 184

Scott E. Avolio 258

Edward T. Brajdic 177

Alex J. Avolio 165

Kim R. Avolio 241

Write-in 13

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. WHITNEY

Bill Schell 8

Write-in 0

REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. DENNISON

James M. Ulery 316

Kathryn L.Courtney 289

Esther Ulery 266

Rachel Zupanc 358

R. Tyler Courtney 324

Debra Loughner 297

Mike O’Barto 557

Gina O’Barto 422

Write-in 12

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.