Editor’s Note: According to the Westmoreland County election results website, only 118 of the 307 precincts in the county had completely reported their election night results as of press time. In addition, the county indicated that these results include only the ballots cast at the precincts and absentees, and that mail-in ballots will take several days to upload and count. For these reasons, the following election results are not a final tally.
VOTING DATA
Registered Voters 246,116
Ballots Cast 45,253
Total Num. Precincts 307
Precinct Reporting 118
Voter Turnout 18%
DEM UNITED STATES SENATOR
Alex Khalil 383
Conor Lamb 8,861
Malcolm Kenyatta 294
John Fetterman 13,981
Write-in 218
REP UNITED STATES SENATOR
Kathy Barnette 4,268
Mehmet Oz 6,941
George Bochetto 102
Jeff Bartos 710
Dave Mccormick 7,413
Sean Gale 261
Carla Sands 1,172
Write-in 111
DEM GOVERNOR
Josh Shapiro 22,405
Write-in 362
REP GOVERNOR
Lou Barletta 2,409
Douglas Mastriano 8,831
Nche Zama 138
Dave White 2,530
Melissa Hart 2,111
Bill Mcswain 3,886
Charlie Gerow 121
Joe Gale 279
Jake Corman 477
Write-in 11
DEM LIEUTENANT GOVERNOR
Austin Davis 18,899
Ray Sosa 1,187
Brian Sims 2,144
Write-in 193
REP LIEUTENANT GOVERNOR
Clarice Schillinger 600
James Earl Jones 823
Rick Saccone 6,547
John Brown 258
Chris Frye 612
Jeff Coleman 771
Russ Diamond 327
Carrie L. Delrosso 8,298
Teddy Daniels 1,575
Write-in 87
DEM REPRESENTATIVE IN CONGRESS 12th DISTRICT
Jeff Woodard 385
Steve Irwin 4,232
William Parker 109
Summer Lee 1,472
Jerry Dickinson 812
Write-in 27
REP REPRESENTATIVE IN CONGRESS 12th DISTRICT
Mike Doyle 4,310
Write-in 100
DEM REPRESENTATIVE IN CONGRESS 14th DISTRICT
Write-in 950
REP REPRESENTATIVE IN CONGRESS 14th DISTRICT
Guy Reschenthaler 11,641%
Write-in 118
DEM STATE SENATOR
32nd DISTRICT
Write-in 17
REP STATE SENATOR
32nd DISTRICT
Pat Stefano 120
Write-in 0
DEM MEMBER OF THE DEMOCRATIC STATE COMMITTEE
Matt Shorraw 12,06
Michelle Mcfall 15,431
Bibiana Boerio 15,24
Bob Recklein 15,158
Charlie Datz 14,122
Lisa Gephart 15,932
Write-in 394
REP MEMBER OF THE REPUBLICAN STATE COMMITTEE
Rachel Zupanc 7,670
George Dunn 6,319
Bill Bretz 6,465
Nancy Pleskovitch 6,723
Richard Constantine 6,261
Bryan L Kline 4,809
Paul Berginc Sr 4,403
Doug Weimer 8,043
Carrie Pizer 6,316
Michael Korns 4,140
Becky Durbin 6,870
Jennifer Bretz 6,905
Jeff Hartung 3,485
Tricia Cunningham 4,258
Alex Brown 3,260
Michael O’Barto 5,991
Scott Avolio 5,007
Brian Durbin 4,508
Carrie Hamley 6,880
Jeannette Pavlick 4,650
James Leasure 3,550
Dorey Stabile 4,676
Susanna N Dejeet 4,106
Write-in 607
DEM REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY 55th DISTRICT
Write-in 431
REP REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY 55th DISTRICT
Jason Silvis 1,083
Michelle A Schmidt 236
Jill Cooper 1,03
Write-in 13
DEM REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY 56th DISTRICT
Write-in 194
REP REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY 56th DISTRICT
Sam Wright 779
George Dunbar 2,651
Write-in 13
DEM REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY 57th DISTRICT
Write-in 240
REP REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY 57th DISTRICT
Eric Nelson 4,462
Write-in 47
DEM REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY 58th DISTRICT
Ken Bach 3,622
Write-in 64
REP REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY 58th DISTRICT
Eric Davanzo 2,951
Write-in 19
DEM REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY 59th DISTRICT
Write-in 211
REP REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY 59th DISTRICT
Leslie Rossi 4,245
Write-in 41
DEM REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY 60th DISTRICT
Bob George 1,660
Write-in 15
REP REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY 60th DISTRICT
Abby Major 1,512
Write-in 10
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE BOLIVAR BOROUGH
Write-in 2
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY BOROUGH
1ST WARD
Write-in 1
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY BOROUGH
2ND WARD
Write-in 0
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY BOROUGH
3RD WARD
Write-in 0
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY BOROUGH
4TH WARD
Write-in 1
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LATROBE BOROUGH
1ST WARD
Write-in 4
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LATROBE BOROUGH
2ND WARD
Gloria Mcdevitt 33
Write-in 3
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LATROBE BOROUGH
3RD WARD
Kenneth A. Baldonieri 129
Christine Baldonieri 140
Write-in 1
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LATROBE BOROUGH
4TH WARD
Write-in 4%
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LATROBE BOROUGH
5TH WARD
Write-in 2
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LATROBE BOROUGH
6TH WARD
Write-in 0
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LIGONIER BOROUGH
Write-in 12
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE NEW ALEXANDRIA BOROUGH
Write-in 2
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE NEW FLORENCE BOROUGH
Write-in 0
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE SEWARD BOROUGH
Write-in 0
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE YOUNGSTOWN BOROUGH
Write-in 2
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE COOK TWP.
Write-in 4
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. ALTERS
Write-in 0
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. BRADENVILLE
Write-in 0
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. COKEVILLE
Write-in 0
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. COOPERSTOWN
Write-in 3
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. KINGSTON
Write-in 3
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. LOYALHANNA
Write-in 4
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. MILLWOOD
Write-in 6
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. NEW DERRY
Write-in 5
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. PEANUT
Write-in 2
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. SAXMAN
Write-in 2
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. SCALP LEVEL
Write-in 0
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. SIMPSON
Write-in 3
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. TORRANCE
Write-in 0
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LIGONIER TWP. IDLEWILD
Write-in 4
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LIGONIER TWP. LAUGHLINTOWN
Write-in 1
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LIGONIER TWP. NORTH
Write-in 9
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LIGONIER TWP. SOUTH
Write-in 4
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LIGONIER TWP. WATERFORD
Write-in 0
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LIGONIER TWP. WILPEN
Write-in 8
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE LOYALHANNA TWP. NO 1
Herb Gundy 23
Dawn Antoline-Wang 29
Write-in 2
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. BAGGALEY
Cathy L. Hall 85
Write-in 2
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. BEATTY
Bibiana Boerio 79
Write-in 4
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEEUNITY TWP. CRABTREE
Write-in 0
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. DENNISON
Write-in 27
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. DOROTHY
Write-in 1
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. GRAVEL
Write-in 9
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. KUHNS
Write-in 8
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. LLOYDSVILLE
Brenda H. White 21
Write-in 0
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. MARGUERITE
Tara Yokopenic 233
Write-in 6
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. MUTUAL
Write-in 6
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE UNITY TWP.
PLEASANT UNITY
Write-in 6
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. ROBLE
Write-in 1
DEM DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. WHITNEY
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE BOLIVAR BOROUGH
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY BOROUGH
1ST WARD
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY BOROUGH
2ND WARD
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY BOROUGH
3RD WARD
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY BOROUGH
4TH WARD
Write-in 5
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LATROBE BOROUGH
2ND WARD
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE NEW ALEXANDRIA BOROUGH
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE NEW FLORENCE BOROUGH
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE SEWARD BOROUGH
Write-in 9
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE YOUNGSTOWN BOROUGH
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. ALTERS
Write-in 4
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. BRADENVILLE
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. LOYALHANNA
Write-in 1
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. MILLWOOD
Melissa Hughes 125
Write-in 1
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. PEANUT
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. SAXMAN
Hannah Szekely 13
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. SCALP LEVEL
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. SIMPSON
Paul Whittaker 6
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LIGONIER TWP. SOUTH
Write-in 7
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LIGONIER TWP. WATERFORD
Write-in 3
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LOYALHANNA TWP. NO 1
Carrie Pizer 8
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. BEATTY
Megan A. Loughner 21
Debra Althoff 13
Joanne Schwarz 13
Frank Schwarz 20
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. DOROTHY
Constance L. Burick 5
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. GRAVEL
Paul McCommons 183
Sharon Lewis 154
Write-in 4
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. KUHNS
Write-in 6
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. MUTUAL
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. PLEASANT
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. ROBLE
Write-in 2
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE COOK TWP.
Joslin Josi Bennett 311
Write-in 8
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. COOPERSTOWN
Daniel Schall 11
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. NEW DERRY
Write-in 3
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LIGONIER TWP. IDLEWILD
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LIGONIER TWP. NORTH
Jim Giesey 353
Write-in 10
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEEUNITY TWP. BAGGALEY
Write-in 4
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. COKEVILLE
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. KINGSTON
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE DERRY TWP. TORRANCE
Write-in 2
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LIGONIER TWP. LAUGHLINTOWN
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LIGONIER TWP. WILPEN
Cindy Brown 64
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LOYALHANNA TWP. NO 1
Write-in 4
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. CRABTREE
Write-in 1
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. LLOYDSVILLE
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LATROBE BOROUGH
1ST WARD
Write-in 1
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LATROBE BOROUGH
3RD WARD
Michael Vandyke 135
Peggy Vandyke 13
Write-in 5
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LATROBE BOROUGH
4TH WARD
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LATROBE BOROUGH
5TH WARD
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LATROBE BOROUGH
6TH WARD
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE LIGONIER BOROUGH
Paul A. Verostko 11
Wendy E. Verostko 17
Nancy Pleskovitch 19
Gregory Pleskovitch 14
Jordan L. Frei 14
Write-in 2
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. MARGUERITE
Janette Leyland 184
Scott E. Avolio 258
Edward T. Brajdic 177
Alex J. Avolio 165
Kim R. Avolio 241
Write-in 13
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. WHITNEY
Bill Schell 8
Write-in 0
REP REPUBLICAN COUNTY COMMITTEE UNITY TWP. DENNISON
James M. Ulery 316
Kathryn L.Courtney 289
Esther Ulery 266
Rachel Zupanc 358
R. Tyler Courtney 324
Debra Loughner 297
Mike O’Barto 557
Gina O’Barto 422
Write-in 12
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