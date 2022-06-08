The Greater Latrobe Senior High School Class of 2022 includes:
Isabella Acito, Jacob Albaugh, Jaden Alesi, Vincent Amatucci, Aaron Amoroso, Trey Anderson, Luke Androstic, Lucio Angelicchio, Teko Angelicchio Jr., Tiffaney Bash, Kodie Bathurst, Josie Baum, Jenna Bell,
Mark Bellissimo, Rilee Bennion, Paxton Benyo, Nathan Bevan, Zoey Bier, Tyler Bowers, Spencer Bowman, Jamison Brant, Kyle Brewer, Jacob Brisky, Josh Brown, Alex Brubaker, Aiden Brunetto, Samantha Burkhard,
Rose Butina, Brennan Campbell, Breanna Carini, William Casey, Dustin Chipps, Olivia Christopher, Martina Ciafre, Owen Clark, Drake Clayton, Harley Cochran, Madison Coffman, Brendan Cole, Rylan Cole, Hailey Conrad,
Brandon Cunliffe, Alec Curran, Austin Davis, Lauren Davis, Sarah DePree, Alex DiBernardo, Julian Donegan, Aurora Dumnich, Kaylee Dusetzina, Connor Ellison, Gebreyesus Eyosias, Zachary Fannie, Joshua Fazekas, Savannah Ferry,
Brandon Fetter, Robert Fetter Jr., Layla Finch, Jacob Fiore, Chariti Frazee, Amanda Fritz, Anthony Fry, Megan Frydrych, Emily Frye, Danielle Gach, Logan Galando, James Gatto, Madison Gaul, Zach Gavio, Kyilee Gazdag, Zachary Geiger, Hannah Gentilo,
Grace Gera, Claire Gerard, Kylie Germello, Michael Giorgianni, Gabriel Golden, Micah Gooden, James Goshorn, Carringtan Grejtak, Benjamin Hamaty, Luke Hamaty, Alyssa Harden, Ali Hatcher Jr, Alexis Hayes, Fatima Heggy, Benjamin Helfferich,
Meghan Henderson, Sarah Henderson, Tyler Henderson, Katelyn Henry, Autumn Hetrick, Ethan Hill, Quinn Hill, Allison Himler, Bradley Hissem, Andrea Hoffman, Brianna Holt, Nicole Howell, John Howland, Brooklyn Hughes, Kelsie Irons, Maya Jain, Evan Jarvis,
Victoria Jaworske, Alexa Jogun, Noah Johnson, Chantz Jones, Trent Jones, Hunter Kaelin, Ceili Kail, Hannah Kantola, Eli Keffer, Kelsey Keough, Jacob Kettering, Logan Klein, Brandon Knesh, Ethan Knight, Abigail Kostic, Brianna Kovac, Mason Krinock,
Isaac Krom, Paige Kunkelmann, Mackenzie Kusma, Sydney Laidacker, Erick Landry, Maria Lawrence, Nathan Lemmon, Gracie Leonard, Neva Leonard, Adriana Leone, Alexandra Leone, Dynera Leone, Joseph Leone, Vincent Leone II, Nicholas Lorenzi,
Julia Ludwig, Alexandra Lukon, Darrian Lynch, Tyler Lynch, Matthew Macey, Mitchell Mahoney, Adam Marinchak, Melina Markantone, Zachary Marucco, Garret Matey, Nicholas Matro, Sarah Matsko, Leah Mazur, Scotty McBroom, Reese McCracken,
Dustyn McGinity, Jaelyn McHenry, Shakira McKinney, Daniel Meadway, Hunter Menear, Alex Metz, Owen Miele, Mariana Mileca, Harrison Milko, Rebecca Miller, Spencer Mills, Alexander Moneta, Marco Mongelluzzo, Jacob Morris, Chloe Morrison,
Aspin Moskal, Sarah Mowery, Jenna Mucci, Liam Mucino, Devon Murphy, Evan Musgrove, Ethan Myers, Luke Nicol, Julia Nolan, Ashley Onega, Mya Ortiz, Mia Packe, Neehla Pal, Piper Pardee, Monique Passaro, Emily Patrick,
Autumn Pavlik, Taylor Pears, Colton Pfeifer, Connor Pflugh, Emily Pierce, Micah Piper, Noah Pittman, Alexis Planinsek, Elizabeth Planinsek, Jack Pletcher, Autumn Plows, Tanner Popella, Edina Prue, Delaney Quinn, Annamarie Rafferty, Rebecca Reed, Morgan Reilly, Brayden Reott,
Justin Rhodes, Rachel Ridenour, Kailyn Rocco, Carter Rockwell, Enzo Rodi, Cameron Rohrer, Mason Rohrer, Valentina Rossi, Isaiah Runyon, Emma Santora, Elena Sarp, Devon Schwartz, Sofia Serge, Cameron Shaffer, Emily Shaffer, Timothy Shafron, Geina Shaker, Isaac Shaker,
Shallyn Shank, Irian Sharp, Jacob Shaw, Alliyah Sherer, Logan Short, Chase Sickenberger, Addie Siegel, Willie Simms, Emanuel Sirnic, Nina Smoker, Samuel Snyder, Camden Soich, Madelyn Sosko, Colin Spehar, Caleb Spillar, Hailey Staschak, Autumn Stemmler,
Carly Stemmler, Cleopatra Stephens, Matthew Sterrett, Zachery Stott, Shania Stouffer, Evan Svehla, Aidan Sweeney, James Sweeney, Rebekah Szekely, Jenna Tallman, Alexander Taylor, Justin Taylor, Kloe Templeton,
Alanna Thiel, Kristen Thomas, Marli Thomas, Aaliyah Thompson, Shane Tomb, Lukas Ulmer, Lybertie Vallorani, Merizé van der Westhuizen, Madison Viazanko, Aidan Vigilante, Luke Wallace, Rachel Wallace, Ashlynn Wanichko,
Brennan Ward, Bailey Watson, Clayton Weaver, Owen Wege, Nicholas Wetzel, Nicholas Wilcox, Abagail Williams, Jake Willner, Maximus Wilson, Jillian Wisneski, Jacob Withrow, Haley Wojtseck,
Letitia Wyant, Ethan Wydareny, Daylan Yeager, McKenna Yutzy, Kassidy Zacur, Mason Zellers, Cole Zezzo, Li’an Zhu, Brielle Zimmerman and Kaylee Zuzak.
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