Greater Latrobe Junior High School recently released its honor roll for the second quarter of the 2020-2021 school year:
GRADE 7 Distinguished Honors
Abigail C Allias, Myia E Barnard, Simon R Bartels, Annalyse S Bauer, Emily Amanda Bizzak, Sara G Blossey, Autumn Blozowich, Hayleigh N Bruno, Luke A Bulebosh, Calli Burke, Emily A Bush, Hannah J Carasia, Donovan C Carroll, Paak Ho Andrew Cheung, Ava James Blatt Christian, Karlee A Clark, Brooke I Coll, Gabrielle G Cunningham, Chase M Demangone, Noah R Dixon, Dominic A Durigon, Peyton K Ferraro, Maria E Fetter, Julia K Fetter, Yoli Sol Foster, Nemi Mar Foster, Matthew W Frye, Onyx Vernon Terry Fyock, Josephine E Garofalo, Brianna M Havrilla, Henry C Horne, Mitchell D Horner, Elliana G Hutchinson,
Grace Ryan Jamieson, Kayla B Keddie, Dalton E King, Lucas J Kolenc, Mackenzie R Kubistek, Sarah L LeVan, Katie Rene Levesque, Sierra Dawn Lyons, Alexis Paige Lyons, Julia G Macey, Troy Donivan Manns, Brooke A Marts, John Massaro, Kelsey G McClellan, Brady B McIlnay, Madison A Morrison, Madalyn R Munchinski,
Brogan P Murphy, Bailey M Onifer, Summer K Pavlik, Brock R Polinsky, Olivia G Rasefske, Savannah C Repak, Elise M Ruggery, Tyler J Samide, Macy A Schultz, Katherine E Snyder, Bevan Marie Stairs, Miranda N Stein, Charles M Thomson, Addison L Tinsley, Luke D Tomko, Elijah D Toth, Erin G Ulewicz, Gabriel R Watson, Miley A Williams, Elise R Wolfgang, Brynn Charlotte Zangaro and Emma Kate Zavatsky.
High Honors
Emma U Balega, Lauren Danielle Bonazza-Shaw, Haylee Mae Bonenberger, Bianca Camila Brown, Alana K Brown, Owen Burket, Sawyer P Butina, Abigail J Constantine, Arianna L Cramer, Ian T DeCerb, Colin Richard DeGram, Lyric J Eller, Liliana M Greathouse, Nolan J Hartman, Austin James Hazen, Christopher Patrick Heese,
Elizabeth L Heitchue, Marley M Hudspath, Elizabeth A Kantoris, Kyle E Kemerer, Ryanne N Lehman, Ava Reyes Livecchi, Joseph L Mahoney, Quinn M Matro, Sara M McAnany, Jakhia Lynn McBryar, Cameron A Mikulsky, Peyton A Peipock, Natalie N Pienaar, Kendra T Rafferty, Jack L Sacriponte, Anderson Schaefer, Nathan W Sobota, Daniel R Sweeney, Violet Anne Szekely, Andrew R Tatsch, Hailey Ann Taylor, Owen J Teslevich, Cadence M Thompson, Owen G Vallorani, Owen W Waleski, Samuel Nash Wilmert and Nevaeh E Yingling.
Honors
Ava Marie Beckwith, Brielle E Black, Greyson I Chedrick, Ariana I Climo, Alexandria N Cole, Vincent W Coletti, Parker A Davis, Emily M DeBaise, Grady O DePalma, Karter D Fulton, Lola I Giannilli, Addison C Gray, Josee Lynn Hantz, Chloe L Harman, Jayden A Holnaider, Madison M Johnson, Amelia G Kurek, Allyson P Merchant,
Dameion Miller, Jacob M Muir, Jack Edward O’Neil, Gianna Skoloda, Madison Taylor Snyder, Ruby R Tingle, Grace L Torrillo, Rylen J Vallorani, Ethan J Wills and Racheal E Zack.
GRADE 8 Distinguished Honors
Roman P Agostoni, Gia Rose Angelicchio, Jesavel Arendain Batiancila, Tyler C Bauer, Lauren C Bell, Eric G Bisignani, Jaycee Bodnar, Brylee Bodnar, Elijah Boring, Allura L Boske, McKenna Grace Brackney, Benjamin D Bradley, Blaise J Bukovac, Sophia L Bulava, Brody P Campbell, Olivia R Carlquist, Abigail J Carroll, Emily E Coffee,
Bridgette Miley Dean, Arthur Jon Demao, Ashley Deniker, Eva M Desanders, Reece David DiCasolo, Jack M Dixon, Margaret R Elder, Biruk D Eyosias, Benjamin J Fearer, Kira M Florek, Avery J Glessner, Mason Lynn Gresh, John E Gump III, Ethan B Hayes, Chloe M Hill, Brianna M Hoffer, Brady N Jamison, Maria L Jeskey, Kenzie L Johnson,
Leo Michael Joseph, Isabel C Keslar, Kennedy L King, Kylie M Kivador, Mia Klasnic, Delaney B Kloos, Cody M Krall, Brady T Kring, Kyleigh N Krisfalusi, Reyna E Lecas, Colin Lentz, Emma Catherine Lippert, Elise C Long, Sydney J Lukon, Gracie A Mahanes, Sofia Marsh, Linda Lian Maxwell, Corey T McHenry, Mya J McHugh,
Kyle McNeil, Charles Owen Mohler, Chiara Mongelluzzo, Declan J Murphy, Timothy J Myers, Mia M Myers, Marie Rose Patterson, Samara J Pedicone, Adam J Pellis, Madelyn G Petruzzi, Adam W Piper, Hayden A Porterfield, Brady Prohovic, Robin L Reilly, Porsche L Sartoris, Madison G Shaw, Andrew Michael Shultz, Emerson D Skatell,
Alek J Skwirut, Addison Nicola Sterrett, Duncan J Stevenson, William J Sumner, Alex S Tatsch, Maria E Thunberg, Sabrina E Tuscan, Isabella Coco Tuscano, Heinrich Pieter Hermanus van der Westhuizen, Brianna Elizabeth Vesely, Olivia L Waleski, Regan E Wanichko, Owen C Ward, Eleri Rose West, Penelope E Wetzel, Alizalane L Yeager, Ava G Yurko, Vincenzo F Zaccagnini, Ava K Zalewski and Regina M Zezza.
High Honors
Kiara N Adams, Emilee E M Alan, Bradan Bronson, Angelo S Camarote, Abigail C Casko, Carmen E Daigle, Bryant K Dumnich, Cali M Dyche, Samuel E Enfinger, Giavanna M Friedline, Jack T Gaffney, Vincent B Gaskey, Ethan W Goughneour, Sarah Rose Guinther, Ethan Chase Haydo, John Randolph Coleman Karrh III, Abbie Linn Kunkelmann,
Austin P Laidacker, Olivia P Leone-Thomas, Jacob R Limani, Logan R Little, Alyssa R Lovell, Sophia Mazujian, Jordan N McCracken, Brock T Mears, Abigail G Milyak, John Trevor Moore, MacKenzie J Myers, Luke A Nipar, Bailey E Olson, Rebecca L Patrick, Nickolas R Pershing, Brock G Pflugh, Chad E Plows Jr, Wren M Puskar, Jillian Mae Riggs, Brody J Rumon, Anthony Scarton, Emily Grace Schatz, Julian Dino Sciulli, Hannah M Sever, Breanna E Shillingburg, Madelyn K Slater, Madison A Sloan, Kaitlynn G Spangler, Jack E Stein, John J Thomas III, Gabrielle Thompson, Emma Beth Tonin, Kaleb T Trice, Bo Thomas White, Luke Matthew Willochell, Elizabeth A Wilson and Madison Zepp.
Honors
Cooper A Basciano, Alawna L Boone, Lani A Bossart, Luke H Fiore, Evan N Frescura, Landon S Halula, Andrew M Hantz, Ben W Jacquet, Amber L Lawrence, Jacob T Leone, Brooke E Mayle, Michael Shaffer, Emma Stewart, Jack A Stynchula, Jacob B Urbanik, Aidan W Urbanik, Madison M Vargovich, John D Wetzel and Liam D Wilson.
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